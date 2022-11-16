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Girne-Lefkoşa anayolunda yürekler ağza geldi

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Girne-Lefkoşa anayolunda yürekler ağza geldi
Girne – Lefkoşa Anayolu’nda bugün saat 16.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi.
HH 160 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimyetini kaybetmesi sonucunda refüje çarparak savrulması neticesinde araç yakla atarak tavanı üzerinde durdu.
Kaza sonucu bir  kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeni ile trafikte uzun araç kuyruğu oluştu. Polisin olay yerindeki soruşturması devam ediyor
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