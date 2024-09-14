Girne Kordonboyu'nda oturduğu duvardan denize düşen kişi yaşamını yitirdi

Girne kordonboyunda, sahil kenarındaki duvarda oturduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten denize düşen 48 yaşındaki Adnan Cebiroğlu, yaşamını yitirdi.
Polis basın bültenine göre, bugün sabah saat 03.50'de, 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi'ndeki sahil kenarında, Girne’de sakin Adnan Cebiroğlu (E-48) deniz içinde yaşamını yitirmiş şekilde bulundu.
Yürütülen ileri soruşturmada, Cebiroğlu'nun sahil kenarında bulunan duvar üzerinde arkası denize bakar şekilde oturduğu sırada, dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten denize düştüğü tespit edildi.
Cebiroğlu'nun kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.
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