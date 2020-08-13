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Girne Kapısı yakınlarında korkutan kaza

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Girne Kapısı yakınlarında korkutan kaza
Lefkoşa'nın Girne Kapısı yakınlarında az önce meydana gelen kaza yürekleri ağıza getirdi.
FA 706 plakalı aracın sürücüsü ASAL Şube yönünden geldiği esnada süratli ve dikkatsizliği sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybederek Girne Kapısı yakınlarında park haline bulunan Metropol Süpermarket'e ait servis aracının arkasına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken araç adeta hurdaya döndü.

Olay yerine gelen polis ekipleri sürcünün uyuşturucu tesiri altında olabileceği şüphesiyle kendisini tutuklayarak Lefkoşa Polis Müdürlüğ'ne götürdü. Bu arada çevredeki vatandaşlar ise sürücünün araçtan indikten sonra elinde bulunan bir maddeyi sokağa fırlattığını gördüklerini polise aktardılar.
AYRINTILAR DAHA SONRA...
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