banner583
Baf'ın Skulli köyü yakınlarında büyük yangın
Baf'ın Skulli köyü yakınlarında büyük yangın
27 0
Genesis'in ilk elektrikli SUV'si GV60 tanıtıldı
Genesis'in ilk elektrikli SUV'si GV60 tanıtıldı
27 0
 
Tüp gaza zam yolda
Tüp gaza zam yolda
26 0
Koronavirüs ilacı geliyor
Koronavirüs ilacı geliyor
1.2B 0
Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında
Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında
12 0
“Bu çöpleri buraya insanlar değil de hayvanlar mı bıraktı?”
“Bu çöpleri buraya insanlar değil de hayvanlar mı bıraktı?”
34 0
Galatasaray, turu İstanbul’a bıraktı
Galatasaray, turu İstanbul’a bıraktı
22 0
banner661

Girne-Değirmenlik anayolunda korkutan kaza

banner476

banner666
Girne-Değirmenlik anayolunda korkutan kaza
Girne-Değirmenlik anayolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Polisin açıklamasına göre, Hasan Kaşkan, yönetimindeki RN 017 plakalı Volvo marka kamyon ile Girne’ye doğru giderken dikkatsizlik sonucunda yoldan çıkarak kaza yaptı. Kaza sonucu araç sürücüsü Hasan Kaşkan (E-49) ile araçta yolcu olarak bulunan Velat Papatya (E-26) yaralanarak Girne Dr Suat Günsel Hastanesi ortopedi servisinde müşahede altına alındı. Kaşkan’ın omurgasının, Papatya’nın ise omurgası ile sol kürek kemiğinin kırıldığı belirtildi.
Kaza neticesinde RN 017 plakalı kamyonda tahmini 50 bin TL’lik hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.