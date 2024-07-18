Girne-Değirmenlik ana yolunda yürekler ağza geldi

Girne-Değirmenlik ana yolunda beton mikseri devrildi, 1 kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre bugün saat 13.30’da Girne-Değirmenlik ana yolunun 2-3’üncü kilometreleri arasında, Ali Raza (E-26) yönetimindeki JA 060 plakalı beton mikseri ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol içerisinde sol yan tarafı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ali Raza’nın tedavisi kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.

