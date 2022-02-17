Girne'de yürekler ağıza geldi

Girne'de akşam saatlerinde aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu yaşanan büyük kaza görenleri şaşkına çevirirken, kazada yaralanan olmaması yüreklere su serpti.

Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 17:30 sıralarında, Girne'de Uğur Mumcu caddesi üzerinde, Süleyman BERAHMEN (E-23) yönetimindeki LS 145 plakalı araç ile doğu istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolu ayıran refüje çarpıp karşı şeride gectikten sonra karşı şeritte durmakta olan Uğur UTGUCU (E-33) yönetimindeki JD 747 plakalı aracın sağ yan kısmına çarpıp üzerine çıkmasıyla yaşandı. Bu sırada JD 747 plakalı araç savrulmuş ve şeritte durmakta olan Adalet FELEK (K-42) yönetimindeki KS 892 plakalı aracın sağ yan kısmına çarpmış ve Adil KESKİN (E-61) yönetimindeki TKH 095 plakalı aracın ön kısmına da çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmazken LS 145 plakalı araç sürücüsü Süleyman BERAHMEN(E-23) tutuklandı.