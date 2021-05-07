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Girne'de yarım ton kaçak et ele geçirildi

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Girne'de yarım ton kaçak et ele geçirildi

Girne’de tasarruflarında Güney Kıbrıs’tan alınan ve sağlıksız koşullarda muhafaza edilen yaklaşık yarım ton büyükbaş hayvan eti bulunduran iki kişi gümrüksüz mal tasarrufu suçundan tutuklandı.

Polis Basın Subayı’nın verdiği bilgiye göre, bugün 15.30 sıralarında Girne'de Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Soruşturma Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu M.A.E. (E-42) ve B.M.’nin (E-39) tasarrufunda Güney Kıbrıs’tan alınan ve sağlıksız koşullarda muhafaza edilen toplam 448 kg büyük baş hayvan eti ele geçirildi.

İki kişi tutuklanırken polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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