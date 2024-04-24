Girne'de uyuşturucu operasyonu

Girne'de evlerinde yapılan operasyonda uyuşturucu madde bulunan 26 yaşındaki Kerem Yıldız ve 22 yaşındaki Levent Erdoğan tutuklandı

Girne Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından önceki gece saat 23.00 sıralarında evlerinde yapılan operasyonda uyuşturucu madde bulunan 26 yaşındaki Kerem Yıldız ve 22 yaşındaki Levent Erdoğan tutuklandı.

Evlerinde yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türüyle yaklaşık 0,5 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 1 hap ve uyuşturucu madde kalıntısı içeren cam pipo, enjektör ve öğütücü bulunan Kerem Yıldız ve Levent Erdoğan dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak olguları aktaran polis aktardı.

Polis, zanlılar Kerem Yıldız ve Levent Erdoğan’ın birlikte kiraladıkları ikametgah içerisinde 22 Nisan 2024 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Polis ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramada mutfak bankosu üzerindeki çantada; 1 adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan camdan pipa ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan insülin enjektörü ile küçük çanta içerisinde; naylona sarılı 3 gram ü hintkeneviri türü uyuşturucu ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal öğütücü ile plastik kutuda yarım gram tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve ilaç kutusunda 1 adet uyuşturucu madde olduğuna inanılan üzerinde ducati yazılı hap bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis olayın akabinde zanlıların suçüstü tutuklandığını vermiş oldukları ifade ve yapmış oldukları beyanların teyit tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verile şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

