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Girne'de şok eden ölüm

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Girne'de şok eden ölüm
Girne'de sakin 28 yaşındaki Buse Aksay, bugün babasının çalışmakta olduğu iş yerinde saar 17.30 sıralarında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Rahatsızlanmasının ardından önce Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılan ardından da ambulans ile Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Buse Aksay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 

Aksay’ın ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
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