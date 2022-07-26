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Girne'de silahlı saldırı: 1 kişi yaralı

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Girne'de silahlı saldırı: 1 kişi yaralı
Girne’de akşam saatlerinde kurşunlama olayı meydana geldi.
Girne'de meydana gelen silahla yaralama olayında 20 Temmuz stadyum bölgesinde alacak verecek nedeni ile Mehmet Karagöz yanındaki tabanca ile tartıştığı kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Polisin bölgede kaçan kişiyi arama çalışmaları devam ederken yaralı şahıs hastaneye kaldırdı.
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