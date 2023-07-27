Girne'de sanatçı ve işletmeciler uyuşturucudan tutuklandı

​Girne’de polis ekiplerinin dün akşam gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda aralarında sanatçı ve işletmecilerinde olduğu birçok tanınmış kişi tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda tutuklanan sanatçı İrem Barani, işletmeci Sami Otçuoğlu, Sevcan Dikçe, Murat Tabakoğlu, Yelena Çelik, Kader Mustafa, Kaan Tokgöz tutuklandı.

Uyuşturucu alışverişi ve tasarrufu suçlamasıyla tutuklanan zanlılar, soruşturma kapsamında 1 gün tutuklu kalacak.