banner762
banner815
Balon balıklarıyla mücadele ne oldu?
Balon balıklarıyla mücadele ne oldu?
16 0
Küçüklerin piste büyük mücadelesi başladı
Küçüklerin piste büyük mücadelesi başladı
29 0
 
Doğamız çöplük olma yolunda
Doğamız çöplük olma yolunda
26 0
“Şoför, annenin çığlıklarını umursamadı”
“Şoför, annenin çığlıklarını umursamadı”
918 0
Doğan’da tesisleşme çalışmaları hız kazandı
Doğan’da tesisleşme çalışmaları hız kazandı
22 0
KKTC’de en fazla kalp ve damar hastalıklarına bağlı hastalıklar görülüyor
KKTC’de en fazla kalp ve damar hastalıklarına bağlı hastalıklar görülüyor
31 0
Mağusa Limanı’ndaki tuvaletler bakım bekliyor
Mağusa Limanı’ndaki tuvaletler bakım bekliyor
27 1
banner797
banner794

Girne'de iki ayrı kazada bir kişi yaralandı

banner476

Girne'de iki ayrı kazada bir kişi yaralandı

Girne’de biri Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, diğeri de Ciklos mevkiinde olmak üzere iki kaza meydana geldi. Kazalarda bir kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre Lefkoşa-Girne Anayolunun Ciklos mevkiinde, Mehtap Öztürk Türker (K-30) NC 186 plakalı araçla Girne’ye doğru seyrederken, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundaki bariyerlere çarpıp takla attı. Kazada yaralanan Türker, Girne Dr Akçiçek Hastanesine aldığı tedavinin ardından taburcu edildi.

KARAOĞLANOĞLU’NDAKİ KAZA

Gradi Mbemba Munongo’nun(E-21) Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde alkollü bir halde kullandığı ZLR 669 plakalı salon araçla, çemberde sağdan gelen araca yol vermeyerek çembere girdiği ve Girne Alsancak çevre yolu üzerinde Girne istikametine doğru seyreden Teoman Cankat (E-44) yönetimindeki ND 089 plakalı salon araca çarptığı, çarpmanın etkisiyle ND 089 plakalı aracın yoldan çıkarak orta refüje girdiği kaydedildi, Kaza sonucu yaralanan olmadı, Gradi Mbemba MUNONGO tutuklandı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.