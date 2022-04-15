Girne'de iki ayrı kazada bir kişi yaralandı

Girne’de biri Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, diğeri de Ciklos mevkiinde olmak üzere iki kaza meydana geldi. Kazalarda bir kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre Lefkoşa-Girne Anayolunun Ciklos mevkiinde, Mehtap Öztürk Türker (K-30) NC 186 plakalı araçla Girne’ye doğru seyrederken, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundaki bariyerlere çarpıp takla attı. Kazada yaralanan Türker, Girne Dr Akçiçek Hastanesine aldığı tedavinin ardından taburcu edildi.



KARAOĞLANOĞLU’NDAKİ KAZA

Gradi Mbemba Munongo’nun(E-21) Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde alkollü bir halde kullandığı ZLR 669 plakalı salon araçla, çemberde sağdan gelen araca yol vermeyerek çembere girdiği ve Girne Alsancak çevre yolu üzerinde Girne istikametine doğru seyreden Teoman Cankat (E-44) yönetimindeki ND 089 plakalı salon araca çarptığı, çarpmanın etkisiyle ND 089 plakalı aracın yoldan çıkarak orta refüje girdiği kaydedildi, Kaza sonucu yaralanan olmadı, Gradi Mbemba MUNONGO tutuklandı.

