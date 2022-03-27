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Girne'de bulunan cesedin kimliği belirlendi

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Girne'de bulunan cesedin kimliği belirlendi

Girne Kordonboyu Caddesi’ndeki Atatürk Büstü’nün kuzeyinde, deniz içerisinde bulunan cansız erkek bedeninin Girne’de yaşayan 23 yaşındaki Umut  Talay olduğu tespit edildi.

Polis dün akşam saat 21:00 sıralarında bulunan kişinin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağını ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

ALAYKÖY’DE ANİ ÖLÜM…

Alayköy’de yaşayan  Yılmaz Erkutret (E-68) evinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Dün saat 13:00 sıralşarında yaşanan olay neticesinde ölen Erkutret’in ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

 KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAN BULUNDURMAK VE MESKUN MEHALDE ATEŞ AÇMAK

Doğancı’da bulunan bir restoranın park yerinde kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu av tüfeği ile meskun mahalde iki defa ateş açtığı tespit edilen D.Y.Ş.(E-62) ile onu teşvik eden H.Ç.(E-32) tutuklandı.

23 Mart Çarşamba günü saat 18:00 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

YANGIN
 
Girne’de Fehmi Ercan Caddesi’nde bulunan bir otelin çamaşırhane binasında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangında 6 kurutma ile 6 adet çamaşır makinesi, 2  ütü, 1 bilgisayar, tekstil malzemeleri, personel kıyafetleri ve bina tamamen yandı.

Dün gece  saat 02:30 sıralarında, meydana gelen ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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