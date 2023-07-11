Girne'de avukata silahlı saldırı

Girne bugün güne silahlı saldırı olayıyla başladı.
Girne'de sabah saatlerinde avukat Seyhan Yıldırım'ın ofisine giden meçhul kişi veya kişiler silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırganın silahı ile ile Türk mahallesine kaçtığı belirtilirken Avukatın sağlık durumu ile ilgili herhangi bir şey açıklamadı ayrıntılar geliyor.
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