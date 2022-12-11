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Girne'de alkollü sürücü evin bahçesine daldı

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Girne'de alkollü sürücü evin bahçesine daldı
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Girne’de Şehit Dursun Özsaraç üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada ise, yaralanan araç sürücüsü Azeez Tımıleyın Adewuyı (E-31) Girne Akçiçek Hastanesi’nde tedavi gördükten sonra, tutuklandı.
Polisten yapılan açıklamaya göre, olay saat 03.30 sıralarında, 235 mlgr alkollü içki tesiri altında olan Adewuyı’nin SR 987 plakalı araç kuzey ile istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkması sonucu gerçekleşti.
Sürücü, bir evin bahçe demir korkuluklarına çarpıp yoluna devam ederek bahçe içerisinde bulunan mandalina ağacına çarptıktan sonra ikametgahın duvarına çarparak durdu.
Polisin tüm kazalarla ilgili soruşturması devam ediyor.
 
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