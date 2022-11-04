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Girne dağyolunda yine kaza yine ölüm

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Girne dağyolunda yine kaza yine ölüm
Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde yaşanan kaza sonucunda beton mixer kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.
Polisten verilen bilgiye göre saat 14:30 raddelerinde Girne - Değirmenlik Anayolu 9-10 kilometreleri arasında, Girne istikametine doğru seyreden Lefkosa'da
sakin 54 yaşındaki Mustafa KARACA, yönetimindeki GM 279 plakalı beton mikseri (kamyon) sürücüsünün dikkatsizliği sonucu daha önceden yol yapım çalışması nedeniyle yapılmış olan toprak yola girdikten sonra yaklaşık 150 metre gidip yolun sağından dışarıya çıkıp, sol yan kısmı üzerine devrildi.  
Kaza sonucu araç sürücüsü Mustafa KARACA olay yerinde yaşamını yitirdi. 
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