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Girne Çevre Yolunda yürekler ağıza geldi

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Girne Çevre Yolunda yürekler ağıza geldi
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Girne Çevre Yolunda az önce yaşanan kazada yürekler ağza geldi.
Girne Çevre Yolu üzerinde Eziç Premier Kavşağı olarak bilinen trafik ışıklarında dikkatsizlik sonucunda iki aracın çarpışması sonucunda yaralananlar olduğu bildirildi.
Yüz yüze çarpışma sonucunda bir aracın savrularak refüje çarpması sonrasında yan devrilirken, diğer aracın ise sağ ön tarafının hasar gördüğü kaydedildi.
Ayrıntılar daha sonra...
  
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