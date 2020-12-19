banner583
banner572
Lamborghini'nin yeni modeli SC20 tanıtıldı
Lamborghini'nin yeni modeli SC20 tanıtıldı
12 0
Dikkatsiz sürücü dehşet saçtı
Dikkatsiz sürücü dehşet saçtı
205 0
 
‘CORONUS’ filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü
‘CORONUS’ filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü
12 0
Duyarlılıkı örneği
Duyarlılıkı örneği
16 0
“Çember giderek daralıyor”
“Çember giderek daralıyor”
63 0
Kas kramplarını beslenmeyle önle!
Kas kramplarını beslenmeyle önle!
111 0
Oyulan Beşparmaklar, neden ağaçlandırılmıyor?
Oyulan Beşparmaklar, neden ağaçlandırılmıyor?
34 0
banner529
banner570

Girne Bölgesinde 27 Suriyeli bulundu

banner476

Girne’de 2 farklı bölgede ülkeye kaçak yollarla giriş yapan Suriye uyruklu toplam 27 kişi tespit edildi.

banner577
Girne Bölgesinde 27 Suriyeli bulundu

 

GKK’dan yapılan açıklamaya göre, saat 23.50 sıralarında Polis Genel Müdürlüğü ekipleriyle birlikte düzenlenen operasyonda, Girne Karşıyaka -Güzelyalı bölgesinde Suriye uyruklu 1’i çocuk, 4’ü kadın ve 10’u erkek, toplam 15 düzensiz göçmen ile 1 adet zodyak tipi şişme bot bulundu.

Sahil Güvenlik gemisinin gözetleme, keşif ve karakol faaliyetleri esnasında ise saat 04.00 sıralarında Sadrazam köy ile Kayalar köyü arasındaki bölgede 1adet düzensiz göç teknesi tespit edildiği ve yapılan takip sonucunda 12 Suriyeli ele geçirildi. 3’ü çocuk, 4’ü kadın ve 5’i erkek olan düzensiz göçmenler gerekli işlemler yapılmak üzere Polis Genel Müdürlüğüne teslim edildi.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor. 

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.