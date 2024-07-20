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Girne Boğazköy’de kahve üretimi yapılan işletmede yangın

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Girne Boğazköy’de kahve üretimi yapılan bir işletmede, muhtemelen çalışır durumdaki kahve kavurma makinesinin bacası içerisinde biriken kahve atıklarının alevlenmesi sonucu yangın meydana geldiği bildirildi.

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Girne Boğazköy’de kahve üretimi yapılan işletmede yangın
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Polisten verilen bilgiye göre dün saat 09.00 sıralarında başlayan yangın sonucu, kazan içerisindeki atıklar ile kahve pişirme makinesi bölümünde bulunan yaklaşık 360 kilogram ağırlığındaki kahve çekirdeği yanarak zarar görürken, baca ise kısmen zarar gördü.
Yangın işyeri çalışanları tarafından yangın söndürme cihazı kullanılarak söndürülürken, itfaiye ekipleri tarafından soğutma yapıldı.
- Dört ayrı arazide yangın
Güvercinlik'te dün Köprülü-İncirli ana yolunun batı kısmında, Ulukışla Kavşağı yakınlarında ve Vadili köyünde bulunan dört ayrı arazide yangın meydana geldi.
Yangınlar sonucu, 25 dönüm maki bitki örtüsü, 31 dönüm kuru ot, 83 dönüm anız, 25 adet rulo balya, 30 metre uzunluğunda sulama hortumu, 48 adet zeytin, 1 adet nar, 100 adet harup ve 8 adet çam ağaçları yanarak zarar gördü, 1 adet arı kovanı ile içerisindeki arılar da yanarak telef oldu.
Soruşturma devam ediyor.
-Gece kulübünde yangın
Gazimağusa'da dün bir gece kulübünde muhtemelen koltuk üzerine düşen sönmemiş sigara izmaritinin koltuğu tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre yangın dün saat 17.00 sıralarında başladı. Mormenekşe-Mutluyaka köyleri arasında faaliyet gösteren gece kulübündeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu, odada bulunan koltuk, klima iç ünitesi, sandalye ve halı yanarak zarar görürdü, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise odanın duvarlarındaki sıvalar döküldü. Soruşturma devam ediyor.
 
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