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Girne - Alsancak çevre yolunda ölümlü kaza

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Girne - Alsancak çevre yolunda ölümlü kaza
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Girne - Alsancak çevre yolu üzerinde ters şerite giren yaşlı sürücünün neden olduğu kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün saat 15.00 sıralarında Girne - Alsancak çevre yolu üzerinde 87 yaşındaki kadın Aysel Birol yönetimindeki FK 590 plakalı araç sürücüsünün çift şeritli yolun ters şeriti içerisinde Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada Girne istikametine doğru seyreden 43 yaşındaki erkek Bülent Uçar yönetimindeki HE 658 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmaları sonucunda yaşandı..
Kaza sonucu yaralanan FK 590 plakalı araç sürücüsü Aysel Birol’un kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. HE 658 plakalı araç sürücüsü Bülent Uçar’ın ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde halen sürüyor.
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