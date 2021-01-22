Geride iki çocuk bıraktı

Alayköy’ün sevilen insanlarından Mert Fıstıkcı genç yaşta hayata veda etti.
Lefkoşa Türk Belediyesi personeli olarak görev yapan Fıstıkcı tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bugün yaşamını yitirdi.
Evli ve iki çocuk babası Mert Fıstıkcı’nın vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Mert Fıstıkcı geçtiğimiz günlerde iş yerinden aniden rahatsızlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.
HARMANCI’DAN MESAJ
Öte yandan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Fıstıkçı’nın ölümünün ardından sosyal medya hesabından Fıstıkçı ile çekilmiş fotoğrafını yayınlayarak mesaj yazdı.
Harmancı’nın paylaşımı şöyle:
Onu askerde tanımıştım, her zaman saygılı ve sevgi dolu bir çocuktu, belediyemizde çalışıyordu 6 yıl bir aradaydık, ailesi onun için çok ama çok değerliydi, evlatların ve eşin önce ailene sonra bize emanet Mert, mekanın cennet olsun huzur içinde yat güzel insan. Ölüm çok acımasız.
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