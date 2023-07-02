Genç yaşta hayata veda etti

Gönyeli’de kaldığı otel odasında aniden rahatsızlanan 30 yaşındaki Okan Tiryakı (E), kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre olay dün saat 14.30 sırlarında meydana geldi.
Lapta Huzur Evi’nde rahatsızlanan Mithat Ataşer kurtarılamadı
Öte yandan dün saat 15.00 sırlarında, Lapta Huzur Evi’nde rahatsızlanan Mithat Ataşer (E-81) kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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