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Genç yaşta hayata veda etti

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Genç yaşta hayata veda etti
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Gönyeli’de kaldığı otel odasında aniden rahatsızlanan 30 yaşındaki Okan Tiryakı (E), kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre olay dün saat 14.30 sırlarında meydana geldi.

Lapta Huzur Evi’nde rahatsızlanan Mithat Ataşer kurtarılamadı

Öte yandan dün saat 15.00 sırlarında, Lapta Huzur Evi’nde rahatsızlanan Mithat Ataşer (E-81) kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
 
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