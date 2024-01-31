Gemiyle gizlice kaçtı, geri dönünce yakalandı

2020 yılında evinde patlayıcı maddeyle yakalanan, mahkemede teminatla serbest bırakılan ve mahkemenin haftada bir ıspat-ı vücut kararına uymayıp ülkeden kaçan Sedat Demir, Havaalanından ülkeye giriş yaparken yakalandı. Zanlı, geçtiğimiz yıl Girne Turizm Limanı’nda bir gemiye gizlenerek ülkeden kaçtığını anlattı



Polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 12 Eylül 2022 tarihinde Sedat Demir’in ikametgahında yapılan aramada hava tabancası ve üzerinde takılı olan şarjör içerisinde bir adet patlayıcı madde olan metal hava tabancası saçması bulunduğunu anımsattı.

Polis, tutuklanan zanlının yurt dışına çıkış yasağı, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapma, nakit ve kefil kefaletiyle serbest bırakıldığını söyledi.

Polis memuru, yurt dışına çıkışı yasak olan zanlının 28 Ocak 2024 tarihinde KKTC Havaalanından ülkeye giriş yaparken yakalandığını açıkladı.

Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde 2023 yılı ekim ayında Girne Turizm Limanında bir gemiye gizlenerek, ülkeden çıkış yaptığını söylediğini aktardı. Polis, yurt dışına çıkış yasağına uymayan zanlının ayrıca teminata bağlandıktan sonra polise gidip, ıspat yükümlülüğünü de yerine getirmediğini ve mahkeme emrine riayetsizlik ettiğini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının serbest kalması halinde yasa dışı yollardan kaçabileceğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti. Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.



Mahkeme emrine riayet etmeyip ülkeden çıkış yapan ve geri gelirken Havaalanında yakalanan Sedat Demir tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.Polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 12 Eylül 2022 tarihinde Sedat Demir’in ikametgahında yapılan aramada hava tabancası ve üzerinde takılı olan şarjör içerisinde bir adet patlayıcı madde olan metal hava tabancası saçması bulunduğunu anımsattı.Polis, tutuklanan zanlının yurt dışına çıkış yasağı, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapma, nakit ve kefil kefaletiyle serbest bırakıldığını söyledi.Polis memuru, yurt dışına çıkışı yasak olan zanlının 28 Ocak 2024 tarihinde KKTC Havaalanından ülkeye giriş yaparken yakalandığını açıkladı.Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde 2023 yılı ekim ayında Girne Turizm Limanında bir gemiye gizlenerek, ülkeden çıkış yaptığını söylediğini aktardı. Polis, yurt dışına çıkış yasağına uymayan zanlının ayrıca teminata bağlandıktan sonra polise gidip, ıspat yükümlülüğünü de yerine getirmediğini ve mahkeme emrine riayetsizlik ettiğini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının serbest kalması halinde yasa dışı yollardan kaçabileceğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti. Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.