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Gemikonağı'ndaki kazada yürekler ağza geldi

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Gemikonağı'ndaki kazada yürekler ağza geldi
Gemikonağı'nda bugün öğlden sonra sürücünün dikkatsizliği sonucu meydana gelen kazada anne ve çocuğu yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün saat 15.15 sıralarında, Gemikonağı'nda Hüseyin Peterson Caddesi üzerinde, 33 yaşındaki Oksana Bohachuk, yönetimindeki KR 322 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak ağaca çarpması sonucunda yaşandı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Oksana Bohachuk ve araçta yolcu olarak bulunan 1 yaşındaki Miroslava Bohachuk kaldırıldıkları Cengiz Topel Devlet Hastanesinde tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.
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