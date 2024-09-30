Gemikonağı’nda kavga… Üç tutuklu

Polis Basın Bülteni’ne göre, B.T.(E-19) ve İ.E.Ç.(E-21), aralarında yaşanan tartışma nedeniyle Y.B’nin(E-21) kaldığı yurt odasına girip mülküne tecavüz etti, ardından Y.B’nin vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle darp etti. Y.B.(E-21) ise, evinden aldığı bıçak ile İ.E.Ç’yi sağ kolundan yaraladı.
Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.
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