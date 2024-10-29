Gemikonağı ve Tuzla’da 2 yaya yaralandı, 2 araç sürücüsü tutuklandı

24 yaşındaki yaya beyin kanaması geçirdi, 13 yaşındaki yayanın kafatasında çatlak meydana geldi

Gemikonağı ve Tuzla’da meydana gelen trafik kazalarında 2 yaya yaralandı, 2 araç sürücüsü tutuklandı.

Gemikonağı’ndaki kazada 24 yaşındaki yaya, beyin kanaması geçirdi, Tuzla’daki kazada ise 13 yaşındaki yayanın kafatasında çatlak meydana geldi.

Polis basın bültenine göre, dün Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi'nde, Huriye İnay (K-19) yönetimindeki YC 150 plakalı salon araçla seyrettiği sırada Posta Dairesi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada koşarak yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Rana Bedir’e (K-24) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Rana Bedir, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde “beyin kanaması” teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

YC 150 plakalı araç sürücüsü Huriye İnay tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Tuzla’da da dün Özlem Aykut (K-35) yönetimindeki PE 264 plakalı salon aracıla Mehmet Hindiyano Sokak'ta seyrettiği sırada viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağında yürümekte olan yaya Acibe Su İflazoğlu’na (K-13) çarptı.

Kazada yaralanan yaya Acibe Su İflazoğlu, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde “kafatasında çatlak” teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından nöroloji servisinde müşahede altına alındı.

PE 264 plakalı araç sürücüsü Özlem Aykut tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

