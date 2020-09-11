Gemikonağı'ndaki kundaklamanın sebebi rekabet

Gemikonağı'nda geçtiğimiz gün sabaha karşı kimliği belirsiz kişiler tarafından yakılmaya çalışılan Papel cafe/bar işletmecisi gazetemize ulaşarak kundaklamayla ilgili bilgi vererek korona iddialarının aslı astarı olmadığını vurguladı.
Papel cafe/bar işletmecisi kundaklamanın sebebinin bölgede kendisini çekemeyen diğer işletme sahipleri olduğunu iddia ederen çalışanlarından birinin korona olduğu iddiasının da bu kişilerce ortaya atıldığını dile getirdi.
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