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Gemikonağı'nda yürekler ağza geldi

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Gemikonağı'nda yürekler ağza geldi

Gemikonağı'nda bu akşam meydana gelen kazada Dr. Sevinç Çiner ve eşi Şenol Çiner yaralandı. Çift Cengiz Topel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı tarafından verilen bilgiye göre, bu akşam saat 18:00 sıralarında, Gemikonağı'nda Şht. Hüseyin Peterson Caddesi üzerinde,  71 yaşındaki Sevinç Çiner, yönetimindeki KK 132 plakalı araç, güney istikametine doğru seyrettiği sırada sürücünün dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkıp ağaca çarptıktan sonra takla attı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Dr. Sevinç Çiner ve araçta yolcu olarak bulunan eşi 81 yaşındaki Şenol Çiner'in tedavileri kaldırıldıkları Cengiz Topel Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Bu arada TAK muhabirinin edindiği bilgiye göre çiftin durumu iyi.

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