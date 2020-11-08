Gemikonağı'nda kahvehanede silahlı saldırı

Gemikonağı'nda bu akşam bir kahvehanede bir kişi tasarrufundaki tabancayla yaptığı gelişi güzel ateşte 3 kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre bu akşam, saat 19.30 sıralarında, Gemikonağı'nda Ecevit Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kahvehane içerisinde, ismi henüz tespit edilemeyen erkek bir şahıs tarafından tasarrufunda bulanan tabanca ile henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı ateş etmesi sonucu mekanda bulunan 3 kişi yaralanmıştır. Olayda yaralanan İbrahim Güder (E-41), Behiç Kurtçebe (E-55) ve Tamer Işıklar (E-52) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.