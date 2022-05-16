Geçtiğimiz haftada meydana gelen 76 kazada 16 kişi yaralandı

KKTC’de geçen hafta toplam 76 adet trafik kazası meydana geldi.

Kazaların 16’sı yaralanma ve 60’ı da hasarla sonuçlandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarının sebepleri şöyle sıralandı:

“25 kişi süratli araç kullanmak, 18 kişi dikkatsiz sürüş yapmak, 11 kişi kavşakta durmamak, 9 kişi yakın takip ve 13 kişi de diğer etkenler”

Açıklamada, kazalarda toplam hasar miktarının 1,981,700 TL olduğu belirtildi.

Kazaların İlçelere göre dağılımı ise şöyle:

“Lefkoşa:35, Gazimağusa:16, Girne:16,Güzelyurt:5, İskele:4”

Açıklamada, 9- 15 Mayıs tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrolleri sonucunda, toplam 9977 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 1370 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldığı da kaydedildi.

Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat ( 356 ) , Tehlikeli Sürüş ( 8 ), Dikkatsiz Sürüş ( 31 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 129 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 14 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 30 ), Seyir Halinde iken Cep Telefonu ile Konuşmak ( 245 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 97 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 92 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 26 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 29 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 63 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 15 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 3 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 2), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 5 ), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 4 ) ve 221 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.”