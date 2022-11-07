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Geçtiğimiz hafta 85 kazada 2 kişi yaşamını yitirdi

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Ülkede geçen hafta meydana gelen 85 trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi

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Geçtiğimiz hafta 85 kazada 2 kişi yaşamını yitirdi
 

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 31 Ekim-6 Kasım tarihlerinde arasında meydana gelen trafik kazalarının 22’si yaralanmayla, 62’si ise hasarla sonuçlandı. Yaralanmayla sonuçlanan kazalarda 27 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarının 25’i süratli araç kullanma, 21’i dikkatsiz sürüş yapma, 16’sı kavşakta durmama, 11’i yakın takip ve 12’si diğer etkenlerden kaynakladığı belirtildi.

Oluşan toplam hasarın 2.966.900 TL olduğu kazaların 32’si Lefkoşa’da, 22’si Gazimağusa’da, 19’u Girne’de, 5’i Güzelyurt’ta, 7’si ise İskele’de meydana geldi.

- Sürat birinci, tehlikeli sürüş ikinci sırada

Dönem içerisinde ülke genelinde yapılan trafik kontrolleri sonucunda, toplam 9 bin 181 araç sürücüsü kontrol edildi, 1177 araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Sürat 185, tehlikeli sürüş 9, dikkatsiz sürüş 34, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 207, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 8, alkollü araç kullanmak 37, seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak 180, emniyet kemersiz araç kullanmak 99, trafik levha ve işaretlerine uymamak 100, trafik ışıklarına uymamak 3, muayenesiz araç kullanmak 52, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 54, "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak 7, "B" özel işletme izinsiz araç kullanmak 5, tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak 2, koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak 6 ve diğer trafik suçlarından 189 kişi rapor edildi"
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