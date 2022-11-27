Geçitkale Kavşağı'nda korkutan kaza

İskele Ercan anayolunda, bir aracın öncelik hakkı tanımadan kavşaktan anayola çıkması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre kaza dün saat 18.15’te Geçitkale'de, İskele - Ercan anayolu, eski Dörtyol anayolu kavşağında gerçekleşti.

Cemal Emirhan (E-24) yönetimindeki JT 544 plakalı salon araç ile anayolda seyretmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden İskele - Ercan anayoluna çıkış yapınca İskele istikametine doğru seyretmekte olan Hasan Oykun (E-59) yönetimindeki LN 010 plakalı araç ile çarpıştı

Kaza sonucu yaralanan JT 544 plakalı araç sürücüsü Cemal Emirhan ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Murat Demiray, LN 010 plakalı araç sürücüsü Hasan Oykun ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Pervin Oykun hafif şekilde yaralandı.

Yaralıların sevk edildikleri ı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

