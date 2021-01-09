Geçitkale'deki aile faciasının detayları yavaş yavaş ortaya çıkıyor

Geçitkale’de 14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu, annesi 48 yaşındaki Bengü Çobanoğlu ve babası 52 yaşındaki İbrahim Çobanoğlu'nu uyudukları sırada tabanca ile öldürdükten sonra kendisini de vurarak intihar etti

Geçitkale’de aile faciası yaşandı. 14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu, annesi 48 yaşındaki Bengü Çobanoğlu ve babası 52 yaşındaki İbrahim Çobanoğlu'nu yatak odasında uyudukları sırada tabanca ile öldürdükten sonra kendisini de vurarak intihar etti. Olaydan kurtulan abi Eralp Çobanoğlu poliste sorguya alındı.Geçitkale'de dün sabah saat 03.30 sıralarında, infial yaratacak bir olay yaşandı.14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu önce yatakta uyuyan annesi Bengü Çobanoğlu ve babası İbrahim Çobanoğlu’nu öldürdü, ardından kendi canına kıydı. Büyük abisinin olayı bildirmesinin ardından hastaneye yaralı olarak kaldırılan Çınar Çobanoğlu kurtarılamadı.Cinayetlerin baba Emekli Astsubay İbrahim Çobanoğlu'na ait ruhsatlı tabancayla işlendiği öğrenildi. Cinayet sebebinin bilgisayar oyunları olarak tahmin ediliyor.Polisin evde iki adet boş kovan bulduğu bildirildi. Büyük kardeşin sorgu içinOlayla ilgili polis, çok yönlü olarak soruşturma açtı.Polis olay yerinde ilk etapta 2 boş kovan bulunurken, evden birçok emare toplandı. Anne, baba ve çocuğun ölümüne yol açan tabanca, canlı mermiler ve şarjör inceleme yapılmak üzere Balistik İnceleme Şubesi'ne teslim edildi.Çobanoğlu ailesinden hayatta kalan tek fert, 18 yaşındaki Eral Çobanoğlu’nun polisteki sorgusu tamamlandı, ardından sağlık kontrolü amacıyla hastaneye götürüldü.Eralp Çobanoğlu, hastanedeki kontrolün ardından yeniden Mağusa Polis Müdürlüğü’ne götürüldü.Polisin titiz bir şekilde sürdürdüğü soruşturmada, balistik raporun acilen çıkması bekleniyor.Elde edilen bilgilere göre 18 yaşındaki Eralp Çobanoğlu’nun elinden de inceleme yapmak üzere swap örnekleri alındı.Öte yandan aile bireylerinin tümünün cep telefonları incelemeye alındı.Ulaşılan bilgilere göre, ailenin hayatta kalan tek ferdi Eralp Çobanoğlu’nun, saat 02.30’a kadar bir arkadaşıyla mesajlaştı.Başka bir iddiaya göre önceki gün öğle saatlerinde evde, PlayStation (oyun konsolu) konusunda bir tartışma yaşadı.Tartışma sırasında, çocuğun abisine bıçak çektiği de elde edilen bilgiler arasında.14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu’nun, söz konusu oyun konsolunda en çok GTA 5 (Grand Theft Auto V) isimli video oyununu oynadığı öğrenildi.Bahsi geçen oyun; içerdiği yoğun vahşet, sebepsiz yere cinayet işleme imkânı tanıması, küfürlü konuşmalar ve savunmasız kişilere uygulanan şiddet yüzünden, çocukların uzak tutulması gereken oyunları tespit etmekle görevli Avrupa Oyun Bilgi Sistemi (PEGI) tarafından +18 bir oyun olarak belirlenmiş durumda.Öte yandan çocuğun silah kullanmayı nereden öğrendiği de merak konusu halini alırken, babasının emekli asker olması ve cinayeti babasının tasarrufundaki silahla işlemesi dikkat çekiyor.Geniş çaplı araştırma yürüten polis ekipleri, cinayetle ilgili ipucu yakalamak için tüm cep telefonlarını da incelemeye aldı.Cinayeti kimin işlediği henüz tam olarak bilinmiyor.14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu’nun annesi Bengü Çobanoğlu ile babası İbrahim Çobanoğlu’nu vurarak intihar ettiği bilgisi var ancak bu bilgiyi henüz polis kaynakları resmen duyurmadı, "olayın araştırıldığını" açıkladı.Polis olayın yaşandığı evdeki incelemesini saat 09.00 itibariyle tamamladı. Evin kapısına polis güvenlik şeridi çekilerek, evin önüne de 2 nöbetçi polis memuru konuldu.