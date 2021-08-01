Geçitkale bölgesinde felaketin eşiğinden dönüldü

Geçitkale-Tatlısu anayolunun 7-8 kilometreleri arasında sabah saatlerinde başlayan yangında felaketin eşiğinden dönüldü.Geçitkale - Mallıdağ köyü kavşağı arasında anayol üzerinde meydana gelen yangına Geçitkale itfayesi, Orman Dairesi, Geçitkale Belediye Personeli ve Mallıdağ halkının zamanında müdahalesi sonucunda yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.Konuyla ilgili açıklama yapan Geçitkale Belediyesi şöyle dedi:Yine bir yangın felaketini'den dönüldü sabah saatlerinde..Mallıdağ,Geçitkale arası çıkan yangın kontrol altına alındı..Geçitkale itfayesi, Orman Dairesi Belediye Personelimiz ve Mallıdağ halkına teşekkür ederiz..