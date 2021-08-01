banner583
Ocak farklı kazanmaya alıştı
Ocak farklı kazanmaya alıştı
21 0
24 0
 
“Pazartesi gününe kadar hastane dolabilir”
“Pazartesi gününe kadar hastane dolabilir”
335 0
Trafiğe 17 ayda 40 kurban
Trafiğe 17 ayda 40 kurban
28 0
Deneyimli savunmacı, Yeni Boğaziçi’nde
Deneyimli savunmacı, Yeni Boğaziçi’nde
136 0
“Bu kadarına da pes!”
“Bu kadarına da pes!”
38 0
Böyle taşıma mı olur?
Böyle taşıma mı olur?
221 0
banner661

Geçitkale bölgesinde felaketin eşiğinden dönüldü

banner476

banner666
Geçitkale bölgesinde felaketin eşiğinden dönüldü
Geçitkale-Tatlısu anayolunun 7-8 kilometreleri arasında sabah saatlerinde başlayan yangında felaketin eşiğinden dönüldü.

Geçitkale - Mallıdağ köyü kavşağı arasında anayol üzerinde meydana gelen yangına Geçitkale itfayesi, Orman Dairesi, Geçitkale Belediye Personeli ve Mallıdağ halkının zamanında müdahalesi sonucunda yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Geçitkale Belediyesi şöyle dedi:
Yine bir yangın felaketini'den dönüldü sabah saatlerinde..
Mallıdağ,Geçitkale arası çıkan yangın kontrol altına alındı..
Geçitkale itfayesi, Orman Dairesi Belediye Personelimiz ve Mallıdağ halkına teşekkür ederiz..

 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.