Gece yarısı 600 kg nar çaldılar

Güzelyurt'ta, dün gece yarısı 600 kilo nar çalan Z.K.(E-45) ve T.K. (E-22) tutuklandı.
Özdemir Beyitoğlu'na ait nar bahçesinden yaklaşık 600 kg narı çaldıkları tespit edilen söz konusu şahıslar tutuklanırken, çaldıkları narlar da emare olarak alındı.
Polis Basın Subaylığı soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.
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