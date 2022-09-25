Gece yarısı 600 kg nar çaldılar

Güzelyurt'ta, dün gece yarısı 600 kilo nar çalan Z.K.(E-45) ve T.K. (E-22) tutuklandı.

Özdemir Beyitoğlu'na ait nar bahçesinden yaklaşık 600 kg narı çaldıkları tespit edilen söz konusu şahıslar tutuklanırken, çaldıkları narlar da emare olarak alındı.

Polis Basın Subaylığı soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.