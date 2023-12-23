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Gazimağusa’da trafik kazası..Aracın çarptığı yaya yaralandı

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Gazimağusa’da trafik kazası..Aracın çarptığı yaya yaralandı
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Gazimağusa’da dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada araç yayaya çarptı. Kazada yaralanan yaya, 53 yaşındaki James William Barclay, Yeniboğaziçi Yakın Doğu Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayağı kırılan Barclay tedavi yapıldıktan sonra taburcu edildi.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre, kaza, Northernland Alasya Park sitesi önlerinde bulunan isimsiz yol üzerinde, 35 yaşındaki Gürkan Arkoy’un RM 611 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada, söz konusu siteye giriş yapmak için dikkatsizce sağa dönüş yapması sonucu, o esnada yoldan geçmeye çalışan yaya Barclay’a çarpmasıyla meydana geldi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirtti. 

- Trafik denetimlerinde 5 sürücü tutuklandı

Polis tarafından dün yapılan trafik denetimlerinde, toplam 341 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 5 araç sürücüsü tutuklandı ve  21 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, 653 araç sürücüsünün kontrol edildiği ifade edildi.

Raporlanan suçlar, “206 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 7 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 28 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1 tehlikeli sürüş yapmak, 4 sigortasız araç kullanmak ve 95 diğer trafik suçu” olarak açıklandı.

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