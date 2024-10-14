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Gazimağusa’da sahtekarlıkla para temini

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Gazimağusa’da 4 bin 300 ABD Doları ve 78 bin TL nakit parayı sahtekarlıkla temin eden kişi tutuklandı.

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Gazimağusa’da sahtekarlıkla para temini
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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, A.C.Ç.’nin (E-35), Nisan-Haziran ayları arasında, temizlik işçisi olarak akrabalarını KKTC’ye getireceği yönünde bir şahsa sahte beyanda bulunduktan sonra, akrabalarını ülkeye getirmeyip, bahse konu şahıstan toplam 4 bin 300 ABD doları ile 78 bin TL nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, A.C.Ç. dün tutuklandı.
-Bir aracın jant kapaklarını çalan kişi tutuklandı
Gönyeli Işıl Sokak’ta, 6 Ekim tarihinde saat 21.30 sıralarında, park halinde bulunan bir aracın jant kapakları çalındı. İleri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Z.S. (E-21) tespit edilerek, tutuklandı.
-Lefkoşa ve Girne’de çevreye rahatsızlık veren alkollü iki kişi tutuklandı
Lefkoşa’da dün saat 23.30 sıralarında, Çankaya Sokak’ta, 403 miligram alkollü içki tesiri altındaki H.A.(E-60), yüksek sesle bağırarak, çevreye rahatsızlık verdiği esnada suçüstü tutuklandı.
Girne’de de gece yarısından sonra saat 02.00 sıralarında, Ziya Rızkı Caddesi’nde, nefes örneği vermeyi reddeden, alkollü içki tesiri altındaki K.Ç.(E-51), yüksek sesle bağırarak, çevreye rahatsızlık verdiği esnada suçüstü tutuklandı.
-Kapanma saatine ve müzik iznine uymayan işletmeciye yasal işlem
Girne bölgesinde faaliyet gösteren işyerlerinin kapatma saatlerine yönelik dün Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan kontrol ve denetimler sonucunda, bir işyerinin mekan kapatma saatine uymadığı ayrıca yetkili makamdan alınmış müzik yayın izni olmadığı halde, ses yükseltici alet kullanarak, müzik yayını yapıldığı tespit edildi. Bahse konu işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
-İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı
Ülke genelinde dün polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde ikamet izinsiz iki kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
-Lefke’de sakin Emine Aydoslu aranıyor
Lefke’de sakin Emine Aydoslu’dan (K-24), geçen cumartesi gününde beridir haber alınamadığı ve kendisine ulaşılamadığı bildirildi. Bahse konu şahıs aranıyor.
-Boğazköy’de bir butikte yangın
Boğazköy’de dün saat 21.00 sıralarında, Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir butik içerisinde, muhtemelen priz çoğaltıcısına giden elektrik kablosunun kısa devre yapıp, alevlenmesi sonucu yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, klima iç ünitesi, ahşap ofis masası, iki adet pos cihazı, kamera kayıt cihazı, bilgisayar ekranı, alüminyum kapı ve muhtelif kıyafetler zarar gördü. Çıkan duman ve ısıdan dolayı işyerinin duvarları islendi.
 
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