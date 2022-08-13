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Gazimağusa’da kuru sıkı tabancayla ölüm tehdidi

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Gazimağusa’da kuru sıkı tabancayla ölüm tehdidi
Gazimağusa’da, faaliyet gösteren bir işyerinde, Y.K.(E-65), borcunu ödemediği gerekçesiyle tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu kuru sıkı tabancayla, N.Ö.’yü korkutmak maksadıyla öldürmekle tahdit etti.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, olay dün sabah 08.30 sıralarında meydana geldi.
Bahse konu şahıs tutuklandı.
- Denize girmek maksadıyla ikametgahından ayrılan 42 yaşındaki Dmıtry Chernousov aranıyor
Tatlısu'da denize girmek maksadıyla ikametgahından ayrılan Dmıtry Chernousov’un (E-42) geri dönmediği bildirildi.
Dün saat 19.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs aranıyor.
Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.
 
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