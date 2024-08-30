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Gazimağusa’da dün yapılan uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı

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Gazimağusa’da dün yapılan uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı
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Gazimağusa’da dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan “Beyaz Sayfa Operasyonu"nda iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, M.D. (E-38) ve M.Ş.’nin (K-27) kaldığı otel odası ve apartman dairesinde yapılan aramada, yaklaşık 400 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeren kağıtlar, içerisine tütünle karışık uyuşturucu madde olan 5 yanık sarma sigara ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan makas tespit edilerek emare olarak alındı.

Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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