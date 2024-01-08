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Gazimağusa’da araç içinden yüklü miktarda para çalan şahıs tutuklandı

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Gazimağusa’da araç içinden yüklü miktarda para çalan şahıs tutuklandı
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Gazimağusa’da önceki gün park halindeki bir araçtan yüklü miktarda para çalan kişi tespit edilerek tutuklandı. Zanlının  kaldığı  otelde yapılan aramada uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 08.30-09.25 saatleri arasında, Gazimağusa'da, Karakol Mahallesi, Remzi Göğüs Sokak  üzerinde park halinde bulunan bir şahsa ait araç içerisinden, çanta içerisinde muhafaza edilen 700 dolar, 1300 euro, 14 bin  TL nakitpara ile iki adet kimlik kartı, sürüş ehliyeti ve kredi kartı çalındı.
 Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.A.(E-33) tutuklanırken, kaldığı otel odasında yapılan aramada, toplam 17 bin 700 TL, 27 dolar ve 5 Stg nakit para, sentetik canabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan ve miktarı henüz tespit edilemeyen kağıt parçaları ile çaldığı paralarla bir mağazadan satın aldığı 16 bin 350 TL 50 krş değerinde (550 euro karşılığı) muhtelif ayakkabı ve kıyafetler tasarrufunda bulunarak emare olarak alındı.
Olay yeri civarında yapılan aramada, çalınan paraların muhafaza edildiği çanta ile kimlik ve kredi kartları ve sürüş ehliyeti bulunarak emare olarak alındı.  Soruşturma devam ediyor.
 
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