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Gazimağusa’da alkollü sürücünün aracı motosikletle çarpıştı

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1 yaralı, 1 tutuklu

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Gazimağusa’da alkollü sürücünün aracı motosikletle çarpıştı
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Gazimağusa’da Topçu Bulvarı'nda bugün 01.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, alkollü olduğu belirlenen sürücü, bir motosikletle çarpıştı. Motosikletli yaralanırken, araç sürücüsü tutuklandı.
Polis bültenine göre, Ali Kurt (E-31) 209 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HZ 640 plakalı araçla Topçu Bulvarı'nda yolun solunu muhafaza etmeden dikkatsizce batıya doğru seyrettiği sırada Önder Alışveriş Merkezine ait araç park yerinin girişine geldiğinde, o esnada karşıdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa Önder Alışveriş Merkezine dönüşe geçen Zakır Ullah (E-29) yönetimindeki UH 540 plakalı motosiklet ile orta yol çizgisi üzerinde çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan UH 540 plakalı motosiklet sürücüsü Zakır Ullah, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sol dizinde kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. HZ 640 plakalı araç sürücüsü Ali Kurt ise tutuklandı.
 
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