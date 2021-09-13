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Gazimağusa’da 3 ton kaçak et ele geçirildi

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Gazimağusa’da 3 ton kaçak et ele geçirildi

Gazimağusa’da Çanakkale bölgesinde, bir depoda 3 ton kaçak et bulundu.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Gazimağusa Polis Müdürlüğü ile Gazimağusa Belediyesi Zabıta ve Sağlık Şubelerinin bugün Gazimağusa’da ortaklaşa düzenledikleri operasyonda Çanakkale’nin Kaliland Bölgesinde bir depoda 3 ton küçük ve büyük baş et ve kıyma ele geçirildiği belirtildi.

Etlerin Güney Kıbrıs menşeli olduğu düşünüldüğü belirtilen açıklamada, olayla ilgili olduğu tespit edilen 2 kişinin tutuklandığı ifade edildi. Ülkeye kaçak olarak sokulan, sağlıksız koşullarda taşınma ihtimali yüksek olan etlerin Belediye çöplüğünde imha edileceği kaydedildi.

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