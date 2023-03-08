Gazimağusa’da 16 yaşındaki alkollü çocuk kaza yaptı

Gazimağusa’da ehliyetsiz 16 yaşındaki bir çocuk, alkollüyken araba kullanıp kazaya yol açıp yaralanırken, bir diğer 16 yaşındaki çocuk da bir kamyoneti çalıştırıp zincirleme kazalara yol açmaktan tutuklandı. Haspolat civarında meydana gelen bir başka kazanın nedeni ise alkollü sürüş...

-Hem ehliyetsiz, hem alkollü

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 21.30 sıralarında, Gazimağusa’da Deniz Piyade Caddesi'nde, Toprak Gürbüz (E-16) 75 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SH 548 plakalı araç ile dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle, SH 548 plakalı araç bir ikametgahın bahçe kapısına da çarpıp durdu.



Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Toprak Gürbüz, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa Lefkoşa yolundaki kazanın nedeni de alkol

Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda Haspolat civarında dün gece Mehmet Ayas (E-38) 154 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PE 520 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, çevre yolu kavşağındaki çembere geldiğinde, (Halkbank Çemberi) dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ortasında bulunan bordür taşlarına, Halkbank Çemberini çevreleyen bordür taşlarına, çemberin iç kısmındaki aydınlatma direğine ve yolun solunda bulunan beton duvara çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mehmet Ayas, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Soruşturma devam ediyor.

