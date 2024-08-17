Gazimağusa ve Göçmenköy’de sarhoşluk ve rahatsızlık vermekten üç tutuklama

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, dün gece 21.15’te Gazimağusa’da Tunalı Hilmi Caddesi’de, O.K.(E-46), 276 mlgr alkollü içki tesiri altındayken yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yarattı.
Göçmenköy’de Rauf Denktaş Caddesi’nde bugün 01.00 sıralarında ise S.A.(E-49) 143 mlgr alkollü içki tesiri altında, N.A.(K-49) ise 192 mlgr alkollü içki tesiri altında bulundukları sırada, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık vermekten tutuklandı.
-Kayıp çocuk bulundu
Öte yandan Perşembe günden beri kayıp olduğu bildirilen Gazimağusa’da sakin 14 yaşındaki Mohammad Abu Shanab’ın bulunduğu bildirildi.
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