Gazimağusa ve Girne’de kaza…2 sürücü de tutuklandı

Gazimağusa ve Girne’de meydana gelen trafik kazalarında iki sürücü tutuklandı.





Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 18.30'da yönetimindeki ST 351 plakalı çekici tır araçla Gazimağusa’da, Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde seyreden Tuncay Külekçi (E-43) Sema Otel önüne yaklaştığında dikkatsizliği sonucu sol şeritte seyreden Yüksel Bilol (K-24) yönetimindeki LV 087 plakalı salon araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken çekici tırın sürücüsü Külekçi’nin sürüş ehliyeti sınıfı dışında ve sigorta kapsamaksızın araç kullandığı tespit edildi. Tuncay Külekçi tutuklandı.

-Girne'de kaza yapan alkollü sürücü tutuklandı

Öte yandan bu sabaha yakın Girne’de İskenderun Caddesi üzerinde alkollü sürücü kaza yaptı.

Buğra Akkuş (E-22) yönetimindeki VG 119 plakalı solan araçla 90 miligram alkollü içki tesiri altında batı istikametine seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Akkuş’un aracı yoldan çıktı, kaldırımdaki ağaca çarptı ve yeniden yola girdi. Söz konusu araç o esnada yolun sağ şeridinde seyreden Faruk Aşgın (E-23) yönetimindeki UA 904 plakalı salon araca çarpıp takla attı. Kazada yaralanan olmazken VG 119 plakalı aracın alkollü sürücüsü Buğra Akkuş tutuklandı.

