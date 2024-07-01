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Gazimağusa ve Alsancak’ta aniden rahatsızlanan 2 kişi hayatını kaybetti

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Tuzla’da kavga… Bir yaralı, bir de tutuklu var

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Gazimağusa ve Alsancak’ta aniden rahatsızlanan 2 kişi hayatını kaybetti
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Gazimağusa ve Alsancak’ta aniden rahatsızlanan 65 ve 82 yaşlarındaki iki kişi hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da dün saat 12.30'da evinde rahatsızlanan 65 yaşındaki Mümin Güler (E-65), yaşamını yitirdi. Güler’in ölüm sebebi otopside tespit edilecek.
Alsancak’ta sakin Carole Ann Cameron (K-82) ise bu sabahın ilk saatlerinde evinde hayatını kaybetti. Cameron’ın ölüm sebebi otopside belirlenecek.
Öte yandan Girne’de sakin Berkay Yayla’nın (E-25) bu sabahın ilk saatlerinde yaşamını sonlandırdığı açıklandı.


-Tuzla’da kavga… Bir tutuklu, bir yaralı var
Tuzla’da bir apartmanda dün akşamüzeri çıkan kavgada bir kişi tutuklandı. H.M.Y. (E-59) eve kız arkadaşını getirdiği gerekçesiyle B.Ö.(E-26) ile tartıştı.  B.Ö. araya giren N.A.’nın (E-35) yüzüne yumruk vurarak burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu. B.Ö. tutuklandı.


-İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı
Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, ikamet izinsiz olduğu tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.


-Beylerbeyi’nde araç yangını
Beylerbeyi’nde dün öğle saatlerinde park yerinde duran NL 606 plakalı salon araçta, muhtemelen kısa devre sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın, araçta maddi hasara neden oldu.
Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.
 
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