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Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu'nda trafik kazası...1 Yaralı

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Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu'nda trafik kazası...1 Yaralı
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Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu’nda saat 10.50 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Polis açıklamasına göre,  Gazimağusa - Lefkoşa Anayolunun 1-2 km’leri arasında, Batu Berk (E-35), yönetimindeki PP 414 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada köpek barınağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yolun solundan çıkarak akasya ağaçlarına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Batu Berk’in tedavisi, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde sürüyor.
Soruşturma devam ediyor.
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