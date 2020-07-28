Gazimağusa-Karpaz yolunda feci kaza

Gazimağusa- Karpaz Anayolu üzerinde akşam saatlerinde görenleri hayrete düşüren feci kazada bir kişi yaralandı.Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün saat 18.40 sıralarında, Gazimağusa- Karpaz Anayolu üzerinde, Can SEVİNDİ (E-21), yönetimindeki NP 298 plakalı salon araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada Akol Villaları mevkiinde gidişine göre sağa meyili viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak reklam tabelalasına çarpıp takla attı.Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Can SEVİNDİ kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.