Gazimağusa - Karpaz anayolu üzerinde trafik kazası



27.09.2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Gazimağusa - Karpaz anayolu 3 - 4 km’leri arasında, Atajan MUHAMOV (E-28), 143 mlgr alkollü içki etkisi altında, UH 369 plakalı aracıyla Kumyalı istikametinden Gazimağusa istikametine seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak yol kenarındaki taşlara çarptı ve takla attı. Kazada hafif yaralanan Atajan MUHAMOV, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi edilip taburcu edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.



28.09.2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Yakın Doğu Üniversitesi kampus alanında Gökhan DÜZEL (E-32), 233 mlgr alkollü içki etkisi altında, EB 966 plakalı salon aracıyla batı istikametine dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve gidişine göre solundaki plastik hava borusuna ardından da profil boruya çarparak durmuştur. Kazada yaralanan olmamış, Gökhan DÜZEL tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.