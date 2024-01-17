Gazimağusa Kaleiçi'nde yangın

Gazimağusa’da bu sabah 07.50 sıralarında, Kale İçi Bedesten Sokak’ta boş bir dükkanın dış kısmında, sebebi henüz tespit edilemeyen yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, bahse konu dükkanın dış duvarındaki ahşap kaplamanın yanarak zarar gördüğü belirtildi.

